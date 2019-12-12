СЕГОДНЯ 16:20 2019-12-12T16:20:54+03:00

Сейчас на этом месте расположен рынок

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В Казани на улице Голубятникова может появиться новый торговый комплекс площадью 736 квадратных метров. Сейчас там расположен рынок.

Общественные обсуждения по проекту межевания территории пройдут с 12 декабря текущего года. Продлятся они до 16 января 2020-го. Информация об этом опубликована в последнем электронном сборнике документов Исполкома города.

Компании, которая в последующем будет использовать комплекс, рекомендовано обеспечивать безопасность его сетей инженерно-технического обеспечения, беспрепятственный доступ к ним для организаций. Также на территории должны быть соблюдены ограничения, связанные с расположением в зоне застройки не выше 50 метров относительно уровня аэродрома (КАПО им. Горбунова).

ИСТОЧНИК KP.RU