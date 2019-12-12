В Казани на улице Голубятникова может появиться новый торговый комплекс
В Казани на улице Голубятникова может появиться новый торговый комплекс площадью 736 квадратных метров. Сейчас там расположен рынок.
Общественные обсуждения по проекту межевания территории пройдут с 12 декабря текущего года. Продлятся они до 16 января 2020-го. Информация об этом опубликована в последнем электронном сборнике документов Исполкома города.
Компании, которая в последующем будет использовать комплекс, рекомендовано обеспечивать безопасность его сетей инженерно-технического обеспечения, беспрепятственный доступ к ним для организаций. Также на территории должны быть соблюдены ограничения, связанные с расположением в зоне застройки не выше 50 метров относительно уровня аэродрома (КАПО им. Горбунова).
ИСТОЧНИК KP.RU