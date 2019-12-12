2019-12-12T17:41:52+03:00
Происшествия

В Казани ищут свидетелей наезда на женщину: водитель сбежал

За оставление места ДТП ему грозит лишение прав на управление транспортом или арест до 15 суток
Олег ЛУГОВОЙ
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В результате наезда женщина получила тяжелые травмы.В результате наезда женщина получила тяжелые травмы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Накануне в 4.30 около дома №25/1 на улице Родина неустановленный пока автомобиль сбил 57-летнюю женщину. В результате этого дорожно-транспортного происшествия пешеход получила тяжелые травмы. Водитель же после наезда в нарушении правил дорожного движения с места аварии скрылся.

- Очевидцев этого наезда просьба откликнуться по телефонам: (843) 5-333-815, 5-333-848, - призывают в Госавтоинспекции Казани.

Там также напоминают, что за оставление водителем места ДТП ему грозит лишение прав на управление транспортом на срок от 1 до 1,5 лет или административный арест до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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