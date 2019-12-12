С 2020 года в Татарстане новорожденные из малоимущих семей будут получать валенки
С 1 января 2020 года в Татарстане новорожденные дети из семей, чей среднемесячный доход не превышает прожиточный минимум, при выписке из роддома будут получить подарочные наборы. Такое постановление за подписью премьер-министра республики Алексея Песошина появилось на сайте Кабмина региона.
Известно, что в набор будет входить комбинезон-трансформер, подушка-кокон, стеганое детское одеяло, халат, банное полотенце, тапочки, кофточка, штаны и чепчик, подгузники, пеленки, стиральный порошок, мыло, гель для купания, детский шампунь, крем-молочко и валенки. Получить вместо этого деньги родители малыша не смогут.
ИСТОЧНИК KP.RU