2019-12-12T16:43:49+03:00
Общество

С 2020 года в Татарстане новорожденные из малоимущих семей будут получать валенки

Также в подарочные наборы войдут одеяло, халат, тапочки и банное полотенце
Алина ГАБДУЛИНА
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Получить вместо подарочного набора деньги родители малыша не смогутПолучить вместо подарочного набора деньги родители малыша не смогутФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 1 января 2020 года в Татарстане новорожденные дети из семей, чей среднемесячный доход не превышает прожиточный минимум, при выписке из роддома будут получить подарочные наборы. Такое постановление за подписью премьер-министра республики Алексея Песошина появилось на сайте Кабмина региона.

Известно, что в набор будет входить комбинезон-трансформер, подушка-кокон, стеганое детское одеяло, халат, банное полотенце, тапочки, кофточка, штаны и чепчик, подгузники, пеленки, стиральный порошок, мыло, гель для купания, детский шампунь, крем-молочко и валенки. Получить вместо этого деньги родители малыша не смогут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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