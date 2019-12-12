В Татарстане за торговлю наркотиками были осуждены сразу 17 человек

СЕГОДНЯ 13:24 2019-12-12T13:24:52+03:00

У них было изъято более 7 килограммов синтетических наркотиков. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Это как оптовики, так и розничные «закладчики». Всех их приговорили к реальным срокам

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В Набережных Челнах вынес приговор сразу 17 участникам группы наркодилеров. Было доказано, что с декабря 2015 по ноябрь 2016 годов все они занимались продажей «синтетики» на территории Татарстана, Башкирии и Ростовской области.

«Товар» они получали от неизвестного пока организатора интернет-магазина по продаже наркотиков. Он и размещал их для татарстанских заказчиков на территории России. Оптовики забирали «синтетику» и разбивали ее на более мелкие партии. Последние из тайников забирали уже розничные «закладчики».

В ходе полицейской спецоперации в итоге все члены группы наркодилеров были задержаны, из оборота было изъято более 7 килограммов «синтетики».

- Свою вину подсудимые частично признали. Всех их приговорили к лишению свободы на сроки от 8 до 12 лет, с отбыванием наказания в колониях общего, строгого и особого режимов, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU