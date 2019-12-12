Чиновники Казани теперь должны сдавать подаренные украшения в Гохран России

СЕГОДНЯ 13:00 2019-12-12T13:00:52+03:00

Если они захотят оставить это себе, то должны заплатить

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Чиновников Казани обязали сдавать в Гохран России все подаренные им украшения. Соответствующее постановление за подписью мэра города Ильсур Метшина опубликовано в новом сборнике документов Исполкома столицы Татарстана.

Если чиновник хочет оставить украшение себе, то он обязан выкупить его у государства. Речь, прежде всего, идет об изделиях с драгоценными металлами и камнями.

Делается это с целью совершенствования антикоррупционной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU