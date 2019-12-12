2019-12-12T13:00:52+03:00
Общество

Чиновники Казани теперь должны сдавать подаренные украшения в Гохран России

Если они захотят оставить это себе, то должны заплатить
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Чиновников Казани обязали сдавать в Гохран России все подаренные им украшения. Соответствующее постановление за подписью мэра города Ильсур Метшина опубликовано в новом сборнике документов Исполкома столицы Татарстана.

Если чиновник хочет оставить украшение себе, то он обязан выкупить его у государства. Речь, прежде всего, идет об изделиях с драгоценными металлами и камнями.

Делается это с целью совершенствования антикоррупционной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане восстановлена работа сайтов правительства и портала госуслуг
Жители Нижнекамска зарабатывают больше всех в Татарстане?
Новогодние скидки до 20 000 рублей на смартфоны Samsung Galaxy в Билайн
19 декабря из-за начала празднования 100-летия ТАССР запустят дополнительные электрички «Казань-Аэропорт»
В Татарстане перестали работать сайты правительства и портал госуслуг
13 декабря Владимир Путин примет участие в митинге рабочих КАМАЗа в Набережных Челнах
В Татарстане за торговлю наркотиками были осуждены сразу 17 человек
Чиновники Казани теперь должны сдавать подаренные украшения в Гохран России
"Современные, с красивым дизайном": Казань заинтересована в использовании автобуса-"гармошки"
В Набережных Челнах полиция и волонтеры ищут пропавшего 16-летнего подростка
Даже "амнистия" Нгапета не помогла: "Зенит" стартовал в Лиге Чемпионов с поражения в Бельгии
Казанскому «Рубину» придется заплатить 25 тысяч рублей за баннер своих фанатов
Открытие первой елки в Набережных Челнах перенесено из-за погоды
В России на Новый год 2020 самые скромные подарки будут дарить именно казанцы
В Марий Эл легковушка столкнулась с грузовой «Газелью»: пострадал 6-летний ребенок и один взрослый
13 декабря казанский поселок Борисково на день оставят без света