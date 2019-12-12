2019-12-12T12:42:10+03:00
Общество

"Современные, с красивым дизайном": Казань заинтересована в использовании автобуса-"гармошки"

Есть, правда, в городе узкие места, где МАЗ не может повернуть, но они будут реконструированы
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: транспортный сайт города КазаниФото: транспортный сайт города Казани
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В Казани подведены итоги тестирования новых автобусов МАЗ-303 и МАЗ-215 из Белоруссии. Напомним, что в течении пяти дней они курсировали по маршрутам: «Дербышки – ж/д вокзал Казань-1», «Гаврилова - ж/д вокзал Казань-1», «Салават Купере - ж/д вокзал Казань-1» и «Лесной городок - ж/д вокзал Казань-1».

Как итог – город оказался заинтересован в использовании автобуса МАЗ-215 "гармошка", который в будущем может использоваться как метробус.

- Скоро будет подведен итог и объявлен победитель конкурса разработки концепции метробусов в Казани. Их концепция подразумевает внесение изменений в маршрутную сеть в последующем. Думаю, ко второму кварталу следующего года концепция будет разработана, и к 2023 году систему планируется ее внедрение. Сложность – в большом количестве проектно-сметной документации и, конечно же, требуется большое финансирование, - отметил председатель комитета по транспорту Казани Айдар Абдулхаков.

К слову, в ходе тестирования новых автобусов в городе были выявлены узкие места, где МАЗ-215 не может войти в поворот. Эти участки ждет реконструкция.

- У нас побывали два автобуса белорусского производства завода МАЗ. Современные, с красивым дизайном, дополнительными функциями. Мы протестировали их на маршрутах. Автобусы тепло были встречены пассажирами, - считает директор МУП ПАТП №4 Айрат Исхаков.

Отметим, что, исходя из комментариев в соцсетях, МАЗ-215 устроил далеко не всех казанцев. Они считают, что в городе возрастет число пробок и аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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