2019-12-12T17:00:48+03:00
Общество

«Несмотря на дождь и слякоть»: в Йошкар-Оле к Новому году 2020 установили 15-метровая елку

15-метровая зеленая красавица появилась в парке Победы
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: рixabay.comФото: рixabay.com
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В йошкаролинской парке Победы закончилась установка елки к Новому году 2020. Зеленая красавица высотой 15 метров стала первой в городе в этом году. Ее фотографиями в соцсетях поделился дворец культуры имени Ленина.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Совсем скоро новогодняя атмосфера воцарится в других местах столицы Марий Эл. Так, в двадцатых числах декабря новогодняя елка появится на площади Ленина.

- Несмотря на пасмурную, совсем не зимнюю и не предпраздничную погоду, город начинает потихоньку готовиться к предстоящему Новому году, - отмечают в мэрии Йошкар-Олы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Несмотря на дождь и слякоть»: в Йошкар-Оле к Новому году 2020 установили 15-метровая елку