«Несмотря на дождь и слякоть»: в Йошкар-Оле к Новому году 2020 установили 15-метровая елку
15-метровая зеленая красавица появилась в парке Победы
Фото: рixabay.com
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В йошкаролинской парке Победы закончилась установка елки к Новому году 2020. Зеленая красавица высотой 15 метров стала первой в городе в этом году. Ее фотографиями в соцсетях поделился дворец культуры имени Ленина.
Фото: соцсети
Совсем скоро новогодняя атмосфера воцарится в других местах столицы Марий Эл. Так, в двадцатых числах декабря новогодняя елка появится на площади Ленина.
- Несмотря на пасмурную, совсем не зимнюю и не предпраздничную погоду, город начинает потихоньку готовиться к предстоящему Новому году, - отмечают в мэрии Йошкар-Олы.
ИСТОЧНИК KP.RU