2019-12-12T12:20:46+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах полиция и волонтеры ищут пропавшего 16-летнего подростка

Айрат Гимазов вышел из дома в поселке ГЭС 9 декабря и не вернулся
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА"Фото: ПСО ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА"
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В Набережных Челнах идут активные поиски 16-летнего Айрата Гимазова. Подросток вышел из дома в поселке ГЭС 9 декабря около 16.00, но обратно не вернулся до сих пор. Розыском пропавшего занимаются сотрудники полиции и волонтеры поисково-спасательного отряда ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА".

Известно, что Айрат худощавого телосложение и имеет короткие волосы. На момент пропажи парень был одет в черную куртку, ярко-синюю шапку, черные джинсы и черные ботинки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Айрата Гимазова, просьба сообщить об этом в полицию или по телефону 7(965) 627-83-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Набережных Челнах полиция и волонтеры ищут пропавшего 16-летнего подростка
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