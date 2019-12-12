В Набережных Челнах полиция и волонтеры ищут пропавшего 16-летнего подростка
В Набережных Челнах идут активные поиски 16-летнего Айрата Гимазова. Подросток вышел из дома в поселке ГЭС 9 декабря около 16.00, но обратно не вернулся до сих пор. Розыском пропавшего занимаются сотрудники полиции и волонтеры поисково-спасательного отряда ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА".
Известно, что Айрат худощавого телосложение и имеет короткие волосы. На момент пропажи парень был одет в черную куртку, ярко-синюю шапку, черные джинсы и черные ботинки.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Айрата Гимазова, просьба сообщить об этом в полицию или по телефону 7(965) 627-83-02.
ИСТОЧНИК KP.RU
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