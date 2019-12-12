Открытие первой елки в Набережных Челнах перенесено из-за погоды
Жители Набережных Челнов ждали открытия первой в этом году елки в парке "Сидоровка" в четверг, 12 декабря. Однако накануне стало известно, что мероприятие перенесено. Причина того – погодные условия.
Вместе с этим, отменяется и новогоднее представление «Говорят под Новый год…», которое должно было пройти 12 декабря в парке. Когда теперь горожанам ждать открытия елки пока неизвестно. Новая дата будет озвучена администрацией Комсомольского района города позже.
Напомним, уже известно расписание новогодних мероприятий в татарстанском автограде. Ближайшее из них – спектакль «Лучший праздник – Новый год» - должно состоятся 19 декабря в 16.00 на бульваре Боровецкий.
ИСТОЧНИК KP.RU