2019-12-12T11:03:24+03:00
Общество

Открытие первой елки в Набережных Челнах перенесено из-за погоды

Вместе с ним отменено пока и представление «Говорят под Новый год…» в парке "Сидоровка"
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Жители Набережных Челнов ждали открытия первой в этом году елки в парке "Сидоровка" в четверг, 12 декабря. Однако накануне стало известно, что мероприятие перенесено. Причина того – погодные условия.

Вместе с этим, отменяется и новогоднее представление «Говорят под Новый год…», которое должно было пройти 12 декабря в парке. Когда теперь горожанам ждать открытия елки пока неизвестно. Новая дата будет озвучена администрацией Комсомольского района города позже.

Напомним, уже известно расписание новогодних мероприятий в татарстанском автограде. Ближайшее из них – спектакль «Лучший праздник – Новый год» - должно состоятся 19 декабря в 16.00 на бульваре Боровецкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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