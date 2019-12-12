В Марий Эл легковушка столкнулась с грузовой «Газелью»: пострадал 6-летний ребенок и один взрослый
Накануне вечером в Марий Эл на 45 километре дороги Йошкар-Ола-Зеленодольск столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2190 и грузовая «Газель».
По предварительным пока данным, 32-летняя женщина-водитель легковушки не учла погодные условия и на скорости выехала на встречку. Именно там и произошла авария.
- В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и 6-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2190. Их с различными травмами с места аварии увезли в больницу, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.
К слову за прошедшие сутки это было единственное в республике зарегистрированное ДТП с пострадавшими.
ИСТОЧНИК KP.RU
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