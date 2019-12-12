13 декабря казанский поселок Борисково на день оставят без света
Под отключение, правда, попадут дома только на пяти улицах
Фото: Олеся ФЕОФИЛОВА
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Эта пятница 13-е для жителей ряда домов казанского поселка Борисково действительно станет черной. У них с утра и до вечера не будет света.
Итак, с 8.00 до 18.00 намерены обесточить здания, расположенные на пяти улицах: 2-я Землемерная, Локомотивная, Люблинская, Нижнекамская и Техническая.
Данное отключение света связано с запланированным ремонтом ЛЭП и электрооборудования подстанций, а также техобслуживанием на распределительных сетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU