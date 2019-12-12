Когда в 2020 году казанские парковки будут бесплатными

СЕГОДНЯ 09:39 2019-12-12T10:01:03+03:00

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В мэрии Казани составили график, которому в 2020 году муниципальные парковки будут работать бесплатно.

Так, не заплатив за эту услугу ни копейки и не нарваться при этом на штраф в столице Татарстана автомобилисты смогут прежде всего по воскресеньям, а также в праздники и в будние дни, на которые они были перенесены. А именно в следующем году: с 1 по 8 января, 24 февраля, 9 марта, с 1 по 5 мая, с 9 по 11 мая, 12 июня, 4 и 6 ноября, а также Ураза-байрам и Курбан-байрам.

Отметим, сейчас в Казани существуют 156 муниципальных платных парковок. В будни и по субботам время их работы определено с 7.00 до 21.00 (а ночное время с 21.00 до 7.00).

ИСТОЧНИК KP.RU