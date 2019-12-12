2019-12-12T08:42:20+03:00
Экономика

Долги Чувашии за газ превысили 1,2 миллиарда рублей

Ситуацию взял под контроль председатель Кабмина республики Иван Моторин
Лика ИСАЕВА
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В Чувашии города задолжали за газ более 1 миллиарда рублейВ Чувашии города задолжали за газ более 1 миллиарда рублей
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В Чувашии во время заседания правительственной комиссии по вопросам расчетов за поставленные топливно-энергетические ресурсы выяснилось, что многие города имеют крупные долги за газ. И ситуация угрожающая - по сравнению с началом отопительного периода их объем уже увеличился на 1,2% и составил 1 млрд. 206,1 млн рублей, сообщили в Минстрое Чувашии.

Самые "злостные неплательщики" - это Вурнарский, Красноармейский, Мариинско-Посадский, Чебоксарский и Ядринский районы, а также Алатырь, Канаш, Чебоксары и Шумерля.

В итоге ситуацию под свой контроль взял председатель Кабмина Чувашии Иван Моторин. Он поручил главам муниципалитетов обновить планы мер по погашению задолженности за топливо, а также обеспечить своевременную оплату текущего потребления и погашение уже просроченной задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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