2019-12-11T19:13:53+03:00
Политика

12 декабря президент Татарстана Рустам Минниханов встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Перед этим он сходит в мечеть и поговорит с местным активом татарских общин
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
Изменить размер текста:

В эту среду, 11 декабря, президент Татарстана Рустам Минниханов с рабочим визитом прибыл в Беларусь. В аэропорту Минска его встречал заместитель премьер-министра страны Игорь Ляшенко и посол России Дмитрий Мезенцев.

На сегодня в планах Рустама Минниханова значилось посещение Минской соборной мечети и разговор с местным активом татарских общин.

На четверг, 12 декабря, у президента Татарстана запланирована встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Также у Рустама Минниханова намечено посещение завода БЕЛАЗ, индустриального парка и Музея истории Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижнекамске может появиться памятник собаке-поводырю
Три удара топором по голове: татарстанца приговорили к колонии за попытку убийства приятеля
Фестиваль мусульманского кино-2020 пройдет в Казани в сентябре
За долг в почти 2 миллиона рублей арестовали комбайн и запретили выезд в Китай: татарстанцу ради поездки пришлось отдать все деньги
Everland и Билайн запустили первую в России платформу для трудоустройства людей с инвалидностью
В Татарстане столб упал на электромонтера и убил его
В детских садах Чебоксар могут появиться группы выходного дня
Казанец погиб после того, как высказался о неправильном образе жизни
Жителя Казани за молочную аферу приговорили к колонии
В Татарстане число самозанятых превысило 60 тысяч человек
Роскомнадзор определил оператора с самым быстрым мобильным интернетом в Нижнекамске
12 декабря в Татарстан придет похолодание: на дорогах гололедица
С 14 декабря в Новочебоксарске повысится стоимость проезда в троллейбусах
В 2020 году начнет свою работу онлайн-кинотеатр татарстанских фильмов
Президент Татарстана Рустам Минниханов пригласил Словакию к сотрудничеству
В Чувашии легковушка попала под колеса КАМАЗа, один человек погиб