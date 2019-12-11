12 декабря президент Татарстана Рустам Минниханов встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
В эту среду, 11 декабря, президент Татарстана Рустам Минниханов с рабочим визитом прибыл в Беларусь. В аэропорту Минска его встречал заместитель премьер-министра страны Игорь Ляшенко и посол России Дмитрий Мезенцев.
На сегодня в планах Рустама Минниханова значилось посещение Минской соборной мечети и разговор с местным активом татарских общин.
На четверг, 12 декабря, у президента Татарстана запланирована встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Также у Рустама Минниханова намечено посещение завода БЕЛАЗ, индустриального парка и Музея истории Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU