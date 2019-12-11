Жителя Казани за молочную аферу приговорили к колонии

СЕГОДНЯ 18:20 2019-12-11T18:20:29+03:00

А еще арестовали у него имущество на 1,4 миллиона рублей

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В Моркинском районе Марий Эл суд огласил приговор 53-летнему жителю Казани обвиняемому в молочной афере. Его жертвами стали 49 сельских жителей и одно сельхозпредприятие.

Было доказано, что в 2016 году осужденный на территории указанного района развернул деятельность по сбору у местных жителей сырого молока. Он даже смог войти в доверие к руководителю одной из организаций. Обещал рассчитаться после реализации продукции и обманул. Продать-то он продал, вот только все деньги – более 800 тысяч рублей, положил себе в карман и был таков.

- В итоге за мошенничество в крупном размере и отмывание полученных за счет этого денег суд приговорил казанца к 2 годам колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре Марий Эл. – Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.

Кроме того, были полностью удовлетворены и гражданские иски потерпевших о взыскании с мошенника причиненного им ущерба. Так, что до полной расплаты с ними на имущество казанца стоимость в 1,4 миллиона рублей был наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU