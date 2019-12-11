2019-12-11T19:56:46+03:00
Происшествия

Три удара топором по голове: татарстанца приговорили к колонии за попытку убийства приятеля

Потерпевший смог выжить только благодаря оперативности медиков «скорой»
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Суд признал виновным в покушении на убийство 59-летнего жителя Тукаевского района Татарстана.

Как следует из материалов уголовного дела, 7 октября этого года, находясь возле реки Шильна, мужчина поссорился с приятелем. Последний в ходе конфликта начал крыть матом осужденного. Тот не выдержал и схватил топор, которым нанес обидчику три удара по голове. Убийства не случилось лишь благодаря оперативности бригады «скорой» и своевременно оказанной потерпевшему медицинской помощи – мужчина выжил.

- В итоге суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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