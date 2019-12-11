В Нижнекамске может появиться памятник собаке-поводырю

СЕГОДНЯ 20:12 2019-12-11T20:12:22+03:00

Об этом мэра города Айдара Метшина лично попросила инвалид по зрению

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Сейчас в Нижнекамске живет три инвалида по зрению, которые используют собак-поводырей. Именно поэтому одна из местных жительниц попросила мэра Айдара Метшина поставить установить в городе памятник этому животному.

Градоначальник, в свою очередь, пообещал рассмотреть предложение и в ближайшее время принять по нему решение.

ИСТОЧНИК KP.RU