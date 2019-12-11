2019-12-11T20:12:22+03:00
Общество

В Нижнекамске может появиться памятник собаке-поводырю

Об этом мэра города Айдара Метшина лично попросила инвалид по зрению
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба главы Нижнекамского муниципального районаФото: пресс-служба главы Нижнекамского муниципального района
Изменить размер текста:

Сейчас в Нижнекамске живет три инвалида по зрению, которые используют собак-поводырей. Именно поэтому одна из местных жительниц попросила мэра Айдара Метшина поставить установить в городе памятник этому животному.

Градоначальник, в свою очередь, пообещал рассмотреть предложение и в ближайшее время принять по нему решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три удара топором по голове: татарстанца приговорили к колонии за попытку убийства приятеля
Фестиваль мусульманского кино-2020 пройдет в Казани в сентябре
За долг в почти 2 миллиона рублей арестовали комбайн и запретили выезд в Китай: татарстанцу ради поездки пришлось отдать все деньги
Everland и Билайн запустили первую в России платформу для трудоустройства людей с инвалидностью
12 декабря президент Татарстана Рустам Минниханов встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
В Татарстане столб упал на электромонтера и убил его
В детских садах Чебоксар могут появиться группы выходного дня
Казанец погиб после того, как высказался о неправильном образе жизни
Жителя Казани за молочную аферу приговорили к колонии
В Татарстане число самозанятых превысило 60 тысяч человек
Роскомнадзор определил оператора с самым быстрым мобильным интернетом в Нижнекамске
12 декабря в Татарстан придет похолодание: на дорогах гололедица
С 14 декабря в Новочебоксарске повысится стоимость проезда в троллейбусах
В 2020 году начнет свою работу онлайн-кинотеатр татарстанских фильмов
Президент Татарстана Рустам Минниханов пригласил Словакию к сотрудничеству
В Чувашии легковушка попала под колеса КАМАЗа, один человек погиб