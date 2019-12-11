В Нижнекамске может появиться памятник собаке-поводырю
Об этом мэра города Айдара Метшина лично попросила инвалид по зрению
Фото: пресс-служба главы Нижнекамского муниципального района
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Сейчас в Нижнекамске живет три инвалида по зрению, которые используют собак-поводырей. Именно поэтому одна из местных жительниц попросила мэра Айдара Метшина поставить установить в городе памятник этому животному.
Градоначальник, в свою очередь, пообещал рассмотреть предложение и в ближайшее время принять по нему решение.
ИСТОЧНИК KP.RU