В Татарстане число самозанятых превысило 60 тысяч человек

СЕГОДНЯ 18:01 2019-12-11T18:01:47+03:00

Объем налоговых поступлений от них уже достиг 88,6 миллиона рублей

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На данный момент в Татарстане официально зарегистрировано 54 554 самозанятых - это только местные жители. Еще 6 тысяч в таком статусе теперь трудятся в республике приезжие.

- Объем налоговых поступлений от самозанятых составил около 88,6 миллионов рублей. При этом 80% от общего числа зарегистрированных раньше официально не работали и налоги не платили, - сообщает министерство экономики Татарстана.

Как и раньше пятерку лидеров по количеству официально самозанятых в республике возглавляет Казань (16 тысяч человек). После следуют Набережных Челны (8 тысяч человек), Нижнекамский район (2,9 тысяч человек), Альметьевский район (2,7 тысяч человек) и Зеленодольский район (2,1 тысячи человек).

В целом же в России сейчас официально зарегистрировано 314 тысячи самозанятых.

ИСТОЧНИК KP.RU