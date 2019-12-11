Вибраторы и фаллоимитаторы: что еще в 2019 году казанцы покупали в интим-магазинах
Все чаще такие товары горожане покупают в интернет-магазинах
Наименьшей популярностью в текущем году пользовались секс-куклы и роботы.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:
В 2019 году в России увеличилось количество интернет-запросов в категории «игрушек для взрослых». Известно, что жители Казани чаще всего покупают в интим-магазинах вибраторы и фаллоимитаторы. Вместе с тем, они не оставляют без внимания и эротическую одежду. К такому выводу в ходе исследования пришел маркетплейс Беру.
При этом, 65% опрошенных покупают товары в секс-шопах регулярно, а 10% - не реже раза в месяц. Наименьшей популярностью у них в текущем году пользовались секс-куклы и роботы.
ИСТОЧНИК KP.RU