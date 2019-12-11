Вибраторы и фаллоимитаторы: что еще в 2019 году казанцы покупали в интим-магазинах

СЕГОДНЯ 15:58 2019-12-11T15:58:26+03:00

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В 2019 году в России увеличилось количество интернет-запросов в категории «игрушек для взрослых». Известно, что жители Казани чаще всего покупают в интим-магазинах вибраторы и фаллоимитаторы. Вместе с тем, они не оставляют без внимания и эротическую одежду. К такому выводу в ходе исследования пришел маркетплейс Беру.

При этом, 65% опрошенных покупают товары в секс-шопах регулярно, а 10% - не реже раза в месяц. Наименьшей популярностью у них в текущем году пользовались секс-куклы и роботы.

ИСТОЧНИК KP.RU