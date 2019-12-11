С 14 декабря в Новочебоксарске повысится стоимость проезда в троллейбусах

СЕГОДНЯ 17:22 2019-12-11T17:22:43+03:00

Вместе с тем изменится и стоимость проездных Фото: Сергей МОРКОВКИН

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В субботу, 14 декабря, в Новочебоксарске повысится стоимость проезда в троллейбусах. Так, за наличный расчет билет будет стоить 20 рублей, картой – 18. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Вместе с тем изменится и стоимость проездных. Так, проездной на троллейбус для населения и организаций будет стоить 850 рублей. Проездной на два вида транспорта – 1,1 тысячи рублей.

Отметим, что стоимость проездного для учащихся школ, ссузов и вузов (очная форма обучения) не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU