С 14 декабря в Новочебоксарске повысится стоимость проезда в троллейбусах
За наличный расчет билет будет стоить 20 рублей, картой – 18
Вместе с тем изменится и стоимость проездныхФото: Сергей МОРКОВКИН
Изменить размер текста:
В субботу, 14 декабря, в Новочебоксарске повысится стоимость проезда в троллейбусах. Так, за наличный расчет билет будет стоить 20 рублей, картой – 18. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.
Вместе с тем изменится и стоимость проездных. Так, проездной на троллейбус для населения и организаций будет стоить 850 рублей. Проездной на два вида транспорта – 1,1 тысячи рублей.
Отметим, что стоимость проездного для учащихся школ, ссузов и вузов (очная форма обучения) не изменится.
ИСТОЧНИК KP.RU