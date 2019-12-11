В Казани у храма-памятника погибшим при взятии города водолазы нашли тело утонувшего рыбака
Стало известно, что в столице Татарстана водолазы все же смогли отыскать тело рыбака, который провалился под лед у Кировской дамбы около храма-памятника погибшим при взятии Казани.
- Водолазы ЗПСО№2 Поисково-спасательной службы Татарстан в 200 метрах от берега на глубине 6 метров из воды извлекли тело погибшего, - сообщили в МЧС республики.
По данным чрезвычайного ведомства, погибший вышел на тонкий лед – всего около 3 сантиметров, проигнорировав установленный в этом опасном месте запрещающий аншлаг.
Напомним, именно из-за тонкого льда на помощь мужчине не смог кинутся другой рыбак, который занимался ловлей с берега. Ему только оставалось вызвать спасателей, которые на месте провала нашли ящик со снастями погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU
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