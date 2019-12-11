В Казани у храма-памятника погибшим при взятии города водолазы нашли тело утонувшего рыбака

СЕГОДНЯ 14:20 2019-12-11T14:20:49+03:00

Мужчина провалился под лед, толщина которого составляла всего около 3 сантиметров

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что в столице Татарстана водолазы все же смогли отыскать тело рыбака, который провалился под лед у Кировской дамбы около храма-памятника погибшим при взятии Казани.

- Водолазы ЗПСО№2 Поисково-спасательной службы Татарстан в 200 метрах от берега на глубине 6 метров из воды извлекли тело погибшего, - сообщили в МЧС республики.

По данным чрезвычайного ведомства, погибший вышел на тонкий лед – всего около 3 сантиметров, проигнорировав установленный в этом опасном месте запрещающий аншлаг.

Напомним, именно из-за тонкого льда на помощь мужчине не смог кинутся другой рыбак, который занимался ловлей с берега. Ему только оставалось вызвать спасателей, которые на месте провала нашли ящик со снастями погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU