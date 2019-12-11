2019-12-11T18:51:23+03:00
Общество

В детских садах Чебоксар могут появиться группы выходного дня

По мнению чиновников в администрации города, это поможет тем родителям, которые работают в субботу или воскресенье
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
В выходные воспитанники детских садов смогут также находиться под присмотром педагоговВ выходные воспитанники детских садов смогут также находиться под присмотром педагоговФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Сейчас детские сады Чебоксар работают с понедельника по пятницу. Однако скоро эта ситуация может измениться. Дело в том, что чиновники администрации города предложили ввести в дошкольных учреждениях группы выходного дня. Мнение жителей Чебоксар об этой идее собирается на портале «Открытый город».

Инициаторы данного предложения считают, что группы выходного дня помогут родителям, чей рабочий график не совпадает с общепринятым. То есть тем, кто трудится в субботу или воскресенье.

Планируется, что на выходных воспитанники детских садов смогут так же находиться под присмотром педагогов, гулять, спать днем, заниматься и получать полноценное питание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижнекамске может появиться памятник собаке-поводырю
Три удара топором по голове: татарстанца приговорили к колонии за попытку убийства приятеля
Фестиваль мусульманского кино-2020 пройдет в Казани в сентябре
За долг в почти 2 миллиона рублей арестовали комбайн и запретили выезд в Китай: татарстанцу ради поездки пришлось отдать все деньги
Everland и Билайн запустили первую в России платформу для трудоустройства людей с инвалидностью
12 декабря президент Татарстана Рустам Минниханов встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
В Татарстане столб упал на электромонтера и убил его
Казанец погиб после того, как высказался о неправильном образе жизни
Жителя Казани за молочную аферу приговорили к колонии
В Татарстане число самозанятых превысило 60 тысяч человек
Роскомнадзор определил оператора с самым быстрым мобильным интернетом в Нижнекамске
12 декабря в Татарстан придет похолодание: на дорогах гололедица
С 14 декабря в Новочебоксарске повысится стоимость проезда в троллейбусах
В 2020 году начнет свою работу онлайн-кинотеатр татарстанских фильмов
Президент Татарстана Рустам Минниханов пригласил Словакию к сотрудничеству
В Чувашии легковушка попала под колеса КАМАЗа, один человек погиб