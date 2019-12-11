В детских садах Чебоксар могут появиться группы выходного дня

СЕГОДНЯ 18:51 2019-12-11T18:51:23+03:00

В выходные воспитанники детских садов смогут также находиться под присмотром педагогов Фото: Мария ЛЕНЦ

По мнению чиновников в администрации города, это поможет тем родителям, которые работают в субботу или воскресенье

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Сейчас детские сады Чебоксар работают с понедельника по пятницу. Однако скоро эта ситуация может измениться. Дело в том, что чиновники администрации города предложили ввести в дошкольных учреждениях группы выходного дня. Мнение жителей Чебоксар об этой идее собирается на портале «Открытый город».

Инициаторы данного предложения считают, что группы выходного дня помогут родителям, чей рабочий график не совпадает с общепринятым. То есть тем, кто трудится в субботу или воскресенье.

Планируется, что на выходных воспитанники детских садов смогут так же находиться под присмотром педагогов, гулять, спать днем, заниматься и получать полноценное питание.

ИСТОЧНИК KP.RU