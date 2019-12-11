Строительство четырех «проблемных» домов в Казани будет завершено за счет допсредств

СЕГОДНЯ 15:32 2019-12-11T15:32:58+03:00

Своих квартир в домах на улице Достоевского и Губкина ждут более 800 обманутых дольщиков

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Стало известно, что Татарстан получит дополнительные средства на завершение строительства четырех проблемных домов в Казани. Такое соглашение о софинансировании подписали премьер-министр республики Алексей Песошин и директор Фонда защиты прав дольшиков Олег Говорун. Деньги будут взяты из федерального и регионального бюджетов, а также из средств Фонда

Отметим, речь идет о доме №57 на улице Достоевского и домах №№2, 3, 4 ЖК «МЧС» на улице Губкина. Своих квартир там ждут более 800 обманутых дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU