В 2020 году начнет свою работу онлайн-кинотеатр татарстанских фильмов
Стоимость просмотра фильма на портале будет дешевле билета в настоящий кинотеатр
Фото: pixabay.com
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В 2020 году появится онлайн-кинотеатр, в котором можно будет посмотреть только татарстанские фильмы. Речь идет как о старых, так и о новых картинах. Платформа будет доступна для людей, проживающих в разных странах. Об идее журналистам рассказал режиссер Ильшат Рахимов во время пресс-конференции, посвященной 95-летию организации кинопроизводства и кинопроката в ТАССР.
Рахимов отметил, что стоимость просмотра фильма на портале будет дешевле билета в настоящий кинотеатр. Ближайший месяц портал будет разрабатываться.
ИСТОЧНИК KP.RU