В Казани средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости выросла на 21%

СЕГОДНЯ 13:38 2019-12-11T13:38:13+03:00

На вторичном рынке в Казани квадратный метр сейчас стоит в среднем 80,5 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

По новым данным она составляет 94,8 тысяч рублей

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За 2019 год в Казани на 21% выросла средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья. Теперь она составляет 94,8 тысяч рублей. Такие цифры стали известны после исследования ЦИАН.

Среди городов-миллионников столица Татарстана находится на третьем месте по данному показателю после Москвы (191,7 тысяч рублей за «квадрат») и Санкт-Петербурга (124,8 тысяч рублей за «квадрат»).

На вторичном рынке в Казани квадратный метр сейчас стоит в среднем 80,5 тысяч рублей. Это на 5% больше, чем в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU