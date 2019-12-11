Пульс жизни. Дети. Шаг к здоровью с самого детства!

СЕГОДНЯ 15:14 2019-12-11T15:14:58+03:00

Татарстан присоединилась к проекту по формированию культуры здорового образа жизни у школьников «Пульс Жизни. Дети». Более 800 школьников республики стали участниками образовательного квеста

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11 декабря в Татарстане подвели итоги всероссийской социально-образовательной программы «Пульс Жизни. Дети». Республика стала вторым регионом в стране, присоединившимся к программе, в рамках которой в 10 школах (Казань, Набережные Челны, Буинск и Чистополь) волонтеры-медики провели тематические уроки здоровья в формате квеста.

Всего в проекте приняли участие порядка 800 школьников в возрасте 9-12 лет. Кроме того, дети смогли ознакомиться с информационными материалами о значимости здорового образа жизни и факторах, негативно влияющих на организм человека. Инициатором акции выступили НМИЦ Профилактической медицины МЗ РФ, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики». Активную поддержку акции оказало министерство здравоохранения Татарстана.

В основу квестов легли анимационные видеоролики о роли сердечно-сосудистой системы в организме человека и дизайнерский комикс, в котором главный герой Жора Бутербродов рассказывает детям о неприятностях, приключившихся с ним из-за любви к нездоровому питанию. Данные информационно-образовательные материалы подготовлены с учетом особенностей восприятия информации современными детьми в рамках проекта «Пульс Жизни. Дети». Видеоролики и комикс размещены в открытом доступе на сайте проекта «Пульс Жизни».

Тематические уроки здоровья были созданы для того, чтобы в игровой форме повлиять на формирование основ здорового образа жизни ребенка. Квест состоял из 10 станций с теоретическими и практическими заданиями. Цель таких уроков – повышение грамотности школьников в вопросах собственного здоровья.

Поводом для инициации проекта послужила тревожная статистика: из-за малоподвижного образа жизни и распространенной снековой системы питания четверо из пяти детей выходят из школы с проблемами здоровья различной тяжести. Среди детей школьного возраста абсолютно здоровыми являются примерно 10-12%. Более половины школьников 7–9 лет и 60% старшеклассников имеют хронические заболевания.

О важности первичной профилактики говорит и тот факт, что в 16 лет 60% юношей и 40% девушек имеют факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся основной причиной смертности в России и мире.

- Желание каждого родителя – видеть своего ребёнка здоровым и счастливым. Перед педагогическим сообществом стоит задача рассказать подрастающему поколению как вести здоровый образ жизни, как формировать правильные привычки. Ребята приняли активное участие в уроке здоровья, который провели волонтеры-медики в нашей школе, а также в игровой форме узнали о роли сердечно-сосудистой системы в организме человека, – директор казанской гимназии №179 Эльвира Наумова.

СПРАВКА

«Пульс жизни» – это всероссийская социально-образовательная программа, целью которой является развитие профилактической медицины и повышение уровня знаний населения о рисках, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Подробнее о проекте на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU