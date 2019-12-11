2019-12-11T13:19:18+03:00
Общество

Получите востребованную профессию на рынке труда в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ!

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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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Мы хотим рассказать вам об интересной и востребованной сегодня профессии геолога-нефтяника. Возможно, вы подумаете, что знаете, кто это такой: «человек, который крутит вентили на трубах и ходит измазанный мазутом». Так вот, это портрет оператора по добыче нефти и газа, важной рабочей профессии в нефтедобыче. Однако, чтобы правильно вести разработку и добычу нефти и газа, в цеху трудятся инженеры, а во всех нефтегазовых компаниях есть свои геологические службы. В этих подразделениях работают геологи-нефтяники, которые занимаются изучением месторождений нефти и газа.

Нефть образовалась много миллионов лет назад в результате захоронения органического вещества в водных толщах. А теперь нефть залегает в особых горных породах, содержащих пустоты, породах-коллекторах. И специалисты геологической службы изучают распределение пород-коллекторов в пределах месторождения нефти, определяют места для бурения скважин и контролируют процесс бурения скважин, в процессе которого отбирают образцы горных пород. Такие отобранные образцы называют керном и хранят его в больших кернохранилищах, изучают его физические свойства, например, такие, как пористость и проницаемость. Эти свойства важно знать геологам-нефтяникам для прогнозирования распределения пластов-коллекторов, содержащих нефть в пределах нефтяных месторождений. Такие породы еще называют продуктивными пластами, потому что нефть добывают именно из них.

Однако нам надо еще сделать так, чтобы нефть можно было извлечь из пустот внутри породы и поднять на поверхность. И здесь существует множество способов: от вытеснения водой до применения химических веществ, делающих нефть менее вязкой, чтобы специальные насосы могли поднять ее наверх и отправить дальше на нефтеперерабатывающие заводы. А из нефти делают не только бензин, но и пластмассу, синтетические ткани, удобрения и даже используют для синтеза белка для пищевых продуктов.

Профессию геолога-нефтяника с возможностью дальнейшего трудоустройства на интересную и востребованную работу вы можете получить в Институте геологии и нефтяных технологий КФУ. А узнать больше о профессии нефтяника можно 1 марта 2020 года на Дне открытых дверей ИГиНГТ.

Поступайте в Институт геологии и нефтяных технологий КФУ по направлениям «Геология» и «Нефтегазовое дело»!

Сайт Института геологии и нефтяных технологий КФУ

Регистрация на День открытых дверей

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