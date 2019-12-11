В Казани у храма-памятника павшим при взятии города утонул рыбак

СЕГОДНЯ 12:19 2019-12-11T12:19:29+03:00

На месте, где мужчина провалился под лед, пока нашли только его ящик для снастей [фото]

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В эту среду, 11 декабря, в 10.07 в экстренные службы столицы Татарстана поступило сообщение о том, что у Кировской дамбы около храма-памятника павшим при взятии Казани провалился под лед и утонул рыбак.

По словам позвонившего очевидца, ловившего на берегу рыбу, это произошло примерно в 150 метрах от суши. Из-за тонкого льда – всего около 3 сантиметров, он не смог прийти на помощь провалившемуся.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили возле промоины ящик со снастями, принадлежавший утонувшему.

- Водолазы ведут поиски рыбака, - сообщили в МЧС Татарстана.

Фото: МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU