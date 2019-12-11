В Казани у храма-памятника павшим при взятии города утонул рыбак
В эту среду, 11 декабря, в 10.07 в экстренные службы столицы Татарстана поступило сообщение о том, что у Кировской дамбы около храма-памятника павшим при взятии Казани провалился под лед и утонул рыбак.
По словам позвонившего очевидца, ловившего на берегу рыбу, это произошло примерно в 150 метрах от суши. Из-за тонкого льда – всего около 3 сантиметров, он не смог прийти на помощь провалившемуся.
Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили возле промоины ящик со снастями, принадлежавший утонувшему.
- Водолазы ведут поиски рыбака, - сообщили в МЧС Татарстана.
Фото: МЧС Татарстана
ИСТОЧНИК KP.RU
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