В Чувашии больше двух недель ищут пропавшего без вести пенсионера

СЕГОДНЯ 14:05 2019-12-11T14:05:25+03:00

83-летний Халим Аббясов ушел из дома в селе Штанаши 23 ноября и не вернулся

Изменить размер текста: A A

В Чувашии идут активные поиски 83-летнего Халима Аббясова. Мужчина ушел из дома в селе Штанаши, что в Красночетайском районе, 23 ноября и пропал. Родные пенсионера отмечают, что он нуждается в медицинской помощи.

Известно, что Халим ростом около 165 сантиметров имеет худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза. На момент пропажи на мужчине была шапка-ушанка, коричневая овечья дубленка, коричневые брюки и черные валенки.

Волонтеры предполагают, что пенсионер могу уехать в другой район. Всех, кто видел Халима Аббясова после 23 ноября, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU