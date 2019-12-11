12 декабря в двух районах Казани ряд частных домов и высоток на день оставят без света

СЕГОДНЯ 10:41 2019-12-11T10:41:41+03:00

Отключение электричества связано с плановым ремонтом им техобслуживанием на сетях

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В этот четверг, 12 декабря, в столице Татарстана вновь пройдут отключения электричества. Так, в этот раз без него на день оставят ряд частных домов и высоток в двух районах города.

А именно с 8.00 до 18.00 обесточат дома Приволжского района, которые расположены на улицах: Горийская, Запорожская, Пожарная, Прибрежная и Цветочная.

Также с 9.00 до 18.00 света не будет в поселке Константиновка Советского района по адресам: улица Заречная, 10-19, улица Зеленая, 59а, 61а, 63а, 65а, 73-79, улица Ноксинская, 29, 31, 32, 32г, 32д, 33, улица Односторонняя, 1-21, улица Советская, 133-165.

Причины неудобств для горожан в запланированном ремонте ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также в его техобслуживании на распределительных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU