ВТБ финансирует строительство жилых домов в Чувашии

СЕГОДНЯ 09:47 2019-12-11T09:47:50+03:00

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ВТБ в Чувашской Республике подписал соглашение с одним из крупнейших застройщиков в регионе ООО «Специализированный Застройщик «Отделфинстрой». Финансирование на общую сумму 273 млн рублей предоставлено на срок до трех лет в рамках льготной «Программы 1764» Минэкономразвития РФ.

Кредитные средства выделены в рамках новой схемы расчетов по договорам долевого участия с использованием эскроу-счетов и будут направлены на строительство домов в микрорайоне «Радужный» и жилого дома №4 по улице Автономная, что в Чебоксарах.

Микрорайон «Радужный», расположенный по улице Пирогова, демонстрирует высокие темпы роста и развития. За 7 лет сданы в эксплуатацию двадцать многоквартирных жилых домов, а это около 270 тысяч кв метров для 3 500 семей.

Многоквартирный жилой дом на ул. Автономная, д.4 возводится в центральной части города, северо-восточнее монумента Матери, между ул. Трудовая и Автономная. В проекте сочетаются принципы застройки с собственной огороженной дворовой территорией и малоэтажных зданий. Жителям откроются панорамные виды на Волгу и набережную Чебоксарского Залива.

Комментируя сделку, управляющий банка ВТБ в Чувашской Республике Константин Киргизов отметил: «В соответствии с нашей стратегией, мы стремимся быть банком первого выбора для наших клиентов. Именно поэтому для нас важно глубоко анализировать их потребности и предлагать партнерам наиболее выгодные условия сотрудничества, в том числе по программам государственной поддержки бизнеса. Компания «Отделфинстрой» - крупнейший и надежный застройщик региона, на протяжении многих лет возводит дома для населения республики. Для нас очень значимо, что этот проект будет реализован с участием ВТБ».

СПРАВКА

Компания ООО «Специализированный Застройщик «Отделфинстрой» входит в число наиболее крупных застройщиков. Объемы строительства компании за три года составляют более 120 тыс. кв. метров. Основные направления деятельности: жилищное строительство; промышленное строительство; строительство, реставрация и реконструкция объектов социально-культурного назначения.