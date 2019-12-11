2019-12-11T09:47:50+03:00
Экономика

ВТБ финансирует строительство жилых домов в Чувашии

Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ в Чувашской Республике подписал соглашение с одним из крупнейших застройщиков в регионе ООО «Специализированный Застройщик «Отделфинстрой». Финансирование на общую сумму 273 млн рублей предоставлено на срок до трех лет в рамках льготной «Программы 1764» Минэкономразвития РФ.

Кредитные средства выделены в рамках новой схемы расчетов по договорам долевого участия с использованием эскроу-счетов и будут направлены на строительство домов в микрорайоне «Радужный» и жилого дома №4 по улице Автономная, что в Чебоксарах.

Микрорайон «Радужный», расположенный по улице Пирогова, демонстрирует высокие темпы роста и развития. За 7 лет сданы в эксплуатацию двадцать многоквартирных жилых домов, а это около 270 тысяч кв метров для 3 500 семей.

Многоквартирный жилой дом на ул. Автономная, д.4 возводится в центральной части города, северо-восточнее монумента Матери, между ул. Трудовая и Автономная. В проекте сочетаются принципы застройки с собственной огороженной дворовой территорией и малоэтажных зданий. Жителям откроются панорамные виды на Волгу и набережную Чебоксарского Залива.

Комментируя сделку, управляющий банка ВТБ в Чувашской Республике Константин Киргизов отметил: «В соответствии с нашей стратегией, мы стремимся быть банком первого выбора для наших клиентов. Именно поэтому для нас важно глубоко анализировать их потребности и предлагать партнерам наиболее выгодные условия сотрудничества, в том числе по программам государственной поддержки бизнеса. Компания «Отделфинстрой» - крупнейший и надежный застройщик региона, на протяжении многих лет возводит дома для населения республики. Для нас очень значимо, что этот проект будет реализован с участием ВТБ».

СПРАВКА

Компания ООО «Специализированный Застройщик «Отделфинстрой» входит в число наиболее крупных застройщиков. Объемы строительства компании за три года составляют более 120 тыс. кв. метров. Основные направления деятельности: жилищное строительство; промышленное строительство; строительство, реставрация и реконструкция объектов социально-культурного назначения.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После долгой болезни скончалась главный аллерголог Казани
Казанский завод синтетического каучука возобновил работу
Кредитный портфель ВТБ в Татарстане превысил 158 млрд рублей
12 декабря в двух районах Казани ряд частных домов и высоток на день оставят без света
Находится в реанимации: в Йошкар-Оле полиция устанавливает личность пострадавшей в ДТП
Почему власти Татарстана не хотят делать 31 декабря выходным днем
С 29 декабря еще один авиаперевозчик заступает на маршрут Казань-Дубай
«Выход на лед запрещен»: в Татарстане рыбак проигнорировал этот знак и погиб
В Казани из-з пожара в многоэтажке на улице оказались 30 человек
В Казани сотрудники ОМОН и Росгвардии навестили маму Героя России Алексея Козин
В Ульяновской области больше недели ищут 14-летнюю школьницу
Зимой 2019-2020 в Чебоксарах будут работать 15 катков и 26 хоккейных коробок
Казань примет гранд-финал Кубка России по киберспорту
В Казани назначен межрайонный природоохранный прокурор
Количество абортов в Ульяновске сократилось на 12%
Татарстан может начать поставлять в Палестину зерно пшеницы и кукурузу
"Бабушки и дедушки – это энергичные и задорные люди": в Казани прошло дефиле моделей 50+
Спасатели помогли собаке и двум щенкам, провалившимся в колодец
В Татарстане инспектор ПДН отыскала пропавшего сына Агины Алтынбаевой
11 декабря на дорогах Татарстана возможна сильная гололедица
В селе Осиново открылся новый учебный корпус лицея имени Карпова
В Татарстане 24 мая 2020 года отметят Ураза-байрам
В Чувашии лихач сбил насмерть пенсионерку на "зебре"
В 2020 году из рейсы в Москву из Йошкар-Олы станут ежедневными
За три года в Чувашии отремонтируют 52 спортзала сельских школ
В Марий Эл легковушка сбила пешехода на "зебре", мужчина скончался