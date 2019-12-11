2019-12-11T09:25:30+03:00
Туризм

С 29 декабря еще один авиаперевозчик заступает на маршрут Казань-Дубай

Время в полете оставит 5 часов
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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Еще один из авиаперевозчиков заступает на маршрут Казань-Дубай. Пассажирам предлагают самолеты Boeing 737-900 вместимостью 215 пассажиров. Полетная программа начинает действовать с 29 декабря 2019 года и до конца марта 2020 года. Данная компания станет четвертой по счету, которая будет выполнять авиарейсы из столицы Татарстана в Объединенные Арабские Эмираты.

Вот только заранее неизвестно, когда именно новый участник полетной программы по этому направлению будет отправлять по самолету – пока значится «по определенным датам». Тем не менее количество рейсов в Дубай в зимний сезон увеличивается.

Напомним, время перелета из аэропорта Казани в аэропорт Аль-Мактум составит около 5 часов, время там «опережает» московское на один час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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