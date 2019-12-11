2019-12-11T09:07:48+03:00
Происшествия

«Выход на лед запрещен»: в Татарстане рыбак проигнорировал этот знак и погиб

Он звал с собой соседа, но тот отказался, опасаясь за свою жизнь [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Накануне во время патрулирования акватории реки Кама в Алексеевском районе Татарстана спасатели на судне на воздушной подушке «Хивус-6» возле полыньи в двух километрах от берега нашли вещи и паспорт 62-летнего местного жителя села Речное.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

Как рассказали родственники мужчины, он ушел рыбачить еще утром и после не выходил на связь. Выяснилось, что вместе с пропавшим был его сосед. Который, в свою очередь, пояснил, что тот чьи документы нашли спасатели звал его с собой порыбачить на лед, но он, опасаясь за свою жизнь, отказался и остался на берегу.

В итоге только после нескольких попыток водолазы смогли найти тело пропавшего рыбака на глубине 10 метров. Мужчина провалился под лед и погиб.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

- Данное место не является местом массового выхода людей на лед. Аншлаги, запрещающие это, там имеются. Средняя толщина льда 5 сантиметров, расстояние от места провала мужчины до берега 1.5 километра, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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