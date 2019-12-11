«Выход на лед запрещен»: в Татарстане рыбак проигнорировал этот знак и погиб
Накануне во время патрулирования акватории реки Кама в Алексеевском районе Татарстана спасатели на судне на воздушной подушке «Хивус-6» возле полыньи в двух километрах от берега нашли вещи и паспорт 62-летнего местного жителя села Речное.
Фото: МЧС Татарстана
Как рассказали родственники мужчины, он ушел рыбачить еще утром и после не выходил на связь. Выяснилось, что вместе с пропавшим был его сосед. Который, в свою очередь, пояснил, что тот чьи документы нашли спасатели звал его с собой порыбачить на лед, но он, опасаясь за свою жизнь, отказался и остался на берегу.
В итоге только после нескольких попыток водолазы смогли найти тело пропавшего рыбака на глубине 10 метров. Мужчина провалился под лед и погиб.
Фото: МЧС Татарстана
- Данное место не является местом массового выхода людей на лед. Аншлаги, запрещающие это, там имеются. Средняя толщина льда 5 сантиметров, расстояние от места провала мужчины до берега 1.5 километра, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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