В Казани из-з пожара в многоэтажке на улице оказались 30 человек
Все они выбрались из дома самостоятельно
Пожарные потушили огонь за полчаса, никто не пострадал.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Накануне вечером – в 21.10, в экстренные службы Казани поступило сообщение о возгорании в №17А на улице Мавлютова.
Прибывшие по 2 номеру вызова. на место происшествия пожарные установили, что в одном из подъездов горели электрощитки – с четвертого по девятый этаж. Из-за дыма еще до приезда спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 30 человек. Все они оказались на улице.
- Через полчаса горение было ликвидировано, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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