2019-12-11T10:22:57+03:00
Происшествия

Находится в реанимации: в Йошкар-Оле полиция устанавливает личность пострадавшей в ДТП

Женщину сбила легковушка
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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В Йошкар-Оле в реанимации местной больницы с 9 декабря находится женщина. Она пострадала во время наезда автомобиля на перекрестке улиц Красноармейская и Комсомольская,.

ДТП произошло в понедельник рано утром - в 7.15. Пешехода сбил автомобиль Lada X-Ray, которым управляла 42-летняя женщина-водитель. С тяжелыми травмами пострадавшую доставили в больницу в бессознательном состоянии - она до сих пор не пришла в себя.

МВД Марий Эл разыскивает родственников или знакомых женщины - при ней не было документов. Приметы пострадавшей: возраст около 65-70 лет, рост около 145 см, вес около 45 кг, седые короткие волосы, худощавого телосложения. Была одета: синяя болоньевая куртка, черные штаны, черные ботинки.

- Если вы располагаете какой-либо информацией о пострадавшей, просьба сообщить в полицию по телефону 102, - призывают в МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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