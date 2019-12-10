2019-12-10T19:22:12+03:00
Происшествия

В Ульяновской области больше недели ищут 14-летнюю школьницу

Алена Савинова ушла из дома в городе Инза 3 декабря
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: vk.com/poiskdeteiulskФото: vk.com/poiskdeteiulsk
Изменить размер текста:

В Ульяновской области ведутся активные поиски 14-летней Алены Савиной. Девушка ушла из дома в городе Инза 3 декабря, но до сих пор не вернулась обратно. Об этом сообщает соцсгруппа ПОИСК ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ - 73 РЕГИОН.

Известно, что Алена ростом около 158 сантиметров имеет среднее телосложение, черные волосы, подстриженные под каре и карие глаза. На момент пропажи на ней была бежевая шапка, бежевых пуховик, черные брюки и черные сапоги.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении школьницы, просят сообщить об этом в полицию или волонтерам по телефону 8(951)091-45-72.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани сотрудники ОМОН и Росгвардии навестили маму Героя России Алексея Козин
Зимой 2019-2020 в Чебоксарах будут работать 15 катков и 26 хоккейных коробок
Казань примет гранд-финал Кубка России по киберспорту
В Казани назначен межрайонный природоохранный прокурор
Количество абортов в Ульяновске сократилось на 12%
Татарстан может начать поставлять в Палестину зерно пшеницы и кукурузу
"Бабушки и дедушки – это энергичные и задорные люди": в Казани прошло дефиле моделей 50+
Спасатели помогли собаке и двум щенкам, провалившимся в колодец
В Татарстане инспектор ПДН отыскала пропавшего сына Агины Алтынбаевой
11 декабря на дорогах Татарстана возможна сильная гололедица
В селе Осиново открылся новый учебный корпус лицея имени Карпова
В Татарстане 24 мая 2020 года отметят Ураза-байрам
В Чувашии лихач сбил насмерть пенсионерку на "зебре"
В 2020 году из рейсы в Москву из Йошкар-Олы станут ежедневными
За три года в Чувашии отремонтируют 52 спортзала сельских школ
В Марий Эл легковушка сбила пешехода на "зебре", мужчина скончался