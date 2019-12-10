В Ульяновской области больше недели ищут 14-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 19:22 2019-12-10T19:22:12+03:00

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В Ульяновской области ведутся активные поиски 14-летней Алены Савиной. Девушка ушла из дома в городе Инза 3 декабря, но до сих пор не вернулась обратно. Об этом сообщает соцсгруппа ПОИСК ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ - 73 РЕГИОН.

Известно, что Алена ростом около 158 сантиметров имеет среднее телосложение, черные волосы, подстриженные под каре и карие глаза. На момент пропажи на ней была бежевая шапка, бежевых пуховик, черные брюки и черные сапоги.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении школьницы, просят сообщить об этом в полицию или волонтерам по телефону 8(951)091-45-72.

ИСТОЧНИК KP.RU