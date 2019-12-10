2019-12-10T16:05:05+03:00
Общество

Спасатели помогли собаке и двум щенкам, провалившимся в колодец

Животные не пострадали
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: мэрия Ульяновска.Фото: мэрия Ульяновска.
Изменить размер текста:

9 декабря в Единую службу спасения 112 поступил сигнал из Заволжского района Ульяновска – охранник ГСК сообщил, что на улице Заречной в колодец провались два кутёнка, которые не могут выбраться самостоятельно и жалобно скулят.

На место прибыли спасатели городской поисково-спасательной службы под руководством старшего смены Игоря Романова. При помощи альпинистского снаряжения они спустились в колодец глубиной около трёх метров, после чего подняли дворняг на поверхность. При падении вниз животные не пострадали, помощь ветеринарного врача им не потребовалась. Щенков забрал к себе охранник ГСК.

- Спустя пару часов поступил ещё один вызов с территории Центральной городской клинической больницы – на сей раз в коллекторе возле теплотрассы оказалась взрослая собака. Спасатели также при помощи альпинистского снаряжения спустились в коллектор, но, как только один из них приблизился к собаке, она укусила его за руку. Животное все же вытащили на поверхность, а спасателю пришлось сделать несколько уколов от бешенства, – сообщил первый заместитель начальника МБУ «Управление гражданской защиты» Андрей Тамбовский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани сотрудники ОМОН и Росгвардии навестили маму Героя России Алексея Козин
В Ульяновской области больше недели ищут 14-летнюю школьницу
Зимой 2019-2020 в Чебоксарах будут работать 15 катков и 26 хоккейных коробок
Казань примет гранд-финал Кубка России по киберспорту
В Казани назначен межрайонный природоохранный прокурор
Количество абортов в Ульяновске сократилось на 12%
Татарстан может начать поставлять в Палестину зерно пшеницы и кукурузу
"Бабушки и дедушки – это энергичные и задорные люди": в Казани прошло дефиле моделей 50+
В Татарстане инспектор ПДН отыскала пропавшего сына Агины Алтынбаевой
11 декабря на дорогах Татарстана возможна сильная гололедица
В селе Осиново открылся новый учебный корпус лицея имени Карпова
В Татарстане 24 мая 2020 года отметят Ураза-байрам
В Чувашии лихач сбил насмерть пенсионерку на "зебре"
В 2020 году из рейсы в Москву из Йошкар-Олы станут ежедневными
За три года в Чувашии отремонтируют 52 спортзала сельских школ
В Марий Эл легковушка сбила пешехода на "зебре", мужчина скончался