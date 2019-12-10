Спасатели помогли собаке и двум щенкам, провалившимся в колодец

СЕГОДНЯ 16:05 2019-12-10T16:05:05+03:00

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9 декабря в Единую службу спасения 112 поступил сигнал из Заволжского района Ульяновска – охранник ГСК сообщил, что на улице Заречной в колодец провались два кутёнка, которые не могут выбраться самостоятельно и жалобно скулят.

На место прибыли спасатели городской поисково-спасательной службы под руководством старшего смены Игоря Романова. При помощи альпинистского снаряжения они спустились в колодец глубиной около трёх метров, после чего подняли дворняг на поверхность. При падении вниз животные не пострадали, помощь ветеринарного врача им не потребовалась. Щенков забрал к себе охранник ГСК.

- Спустя пару часов поступил ещё один вызов с территории Центральной городской клинической больницы – на сей раз в коллекторе возле теплотрассы оказалась взрослая собака. Спасатели также при помощи альпинистского снаряжения спустились в коллектор, но, как только один из них приблизился к собаке, она укусила его за руку. Животное все же вытащили на поверхность, а спасателю пришлось сделать несколько уколов от бешенства, – сообщил первый заместитель начальника МБУ «Управление гражданской защиты» Андрей Тамбовский.

ИСТОЧНИК KP.RU