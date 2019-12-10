В Казани сотрудники ОМОН и Росгвардии навестили маму Героя России Алексея Козин

СЕГОДНЯ 20:10 2019-12-10T20:10:06+03:00

Они также побывали на могиле лейтенанта, где привели в порядок место захоронения и возложили цветы в дань памяти [фото]

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В День Героев Отечества сотрудники ОМОН и Росгвардии навестили маму Героя России, танкиста внутренних войск МВД страны, лейтенанта Алексея Козина. Молодой человек погиб 5 сентября 1999 года на боевом задании в Новолакском районе Дагестана.

- Навестили маму Героя – Ларису Александровну Козину. С момента создания территориального управления Росгвардии она не остается без внимания сотрудников ОМОН. Бойцы отряда интересуются ее социально-бытовыми проблемами и оказывают посильную помощь в их решении, - отметили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

После, росгвардейцы побывали на могиле Козина. Они привели в порядок место захоронения и возложили цветы в дань памяти.

Фото: пресс-служба Росгвардии Татарстана

Фото: пресс-служба Росгвардии Татарстана

Также вместе с Ларисой Козиной бойцы казанского ОМОН приняли участие в мероприятии по случаю принятия торжественной клятвы учениками лицейного класса школы №137. Мать Алексея рассказала детям о подвиге своего сына и напомнила им о том, как важно любить свою Родину.

Фото: пресс-служба Росгвардии Татарстана

Напомним, 5 сентября 1999 года подразделение около села Дучи боевики принялись атаковать танк под командованием лейтенанта Козина. Его экипаж сумел нанести немалый урон противнику, но один из выстрелов гранатомета остановил танк. Тогда Козин приказал подчиненным отойти в тыл, а сам остался прикрывать их отход. Молодого лейтенанта убила пуля снайпера.

ИСТОЧНИК KP.RU