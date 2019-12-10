2019-12-10T20:10:06+03:00
Общество

В Казани сотрудники ОМОН и Росгвардии навестили маму Героя России Алексея Козин

Они также побывали на могиле лейтенанта, где привели в порядок место захоронения и возложили цветы в дань памяти [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Росгвардии ТатарстанаФото: пресс-служба Росгвардии Татарстана
Изменить размер текста:

В День Героев Отечества сотрудники ОМОН и Росгвардии навестили маму Героя России, танкиста внутренних войск МВД страны, лейтенанта Алексея Козина. Молодой человек погиб 5 сентября 1999 года на боевом задании в Новолакском районе Дагестана.

- Навестили маму Героя – Ларису Александровну Козину. С момента создания территориального управления Росгвардии она не остается без внимания сотрудников ОМОН. Бойцы отряда интересуются ее социально-бытовыми проблемами и оказывают посильную помощь в их решении, - отметили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

После, росгвардейцы побывали на могиле Козина. Они привели в порядок место захоронения и возложили цветы в дань памяти.

Фото: пресс-служба Росгвардии Татарстана

Фото: пресс-служба Росгвардии Татарстана

Фото: пресс-служба Росгвардии Татарстана

Фото: пресс-служба Росгвардии Татарстана

Также вместе с Ларисой Козиной бойцы казанского ОМОН приняли участие в мероприятии по случаю принятия торжественной клятвы учениками лицейного класса школы №137. Мать Алексея рассказала детям о подвиге своего сына и напомнила им о том, как важно любить свою Родину.

Фото: пресс-служба Росгвардии Татарстана

Фото: пресс-служба Росгвардии Татарстана

Напомним, 5 сентября 1999 года подразделение около села Дучи боевики принялись атаковать танк под командованием лейтенанта Козина. Его экипаж сумел нанести немалый урон противнику, но один из выстрелов гранатомета остановил танк. Тогда Козин приказал подчиненным отойти в тыл, а сам остался прикрывать их отход. Молодого лейтенанта убила пуля снайпера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ульяновской области больше недели ищут 14-летнюю школьницу
Зимой 2019-2020 в Чебоксарах будут работать 15 катков и 26 хоккейных коробок
Казань примет гранд-финал Кубка России по киберспорту
В Казани назначен межрайонный природоохранный прокурор
Количество абортов в Ульяновске сократилось на 12%
Татарстан может начать поставлять в Палестину зерно пшеницы и кукурузу
"Бабушки и дедушки – это энергичные и задорные люди": в Казани прошло дефиле моделей 50+
Спасатели помогли собаке и двум щенкам, провалившимся в колодец
В Татарстане инспектор ПДН отыскала пропавшего сына Агины Алтынбаевой
11 декабря на дорогах Татарстана возможна сильная гололедица
В селе Осиново открылся новый учебный корпус лицея имени Карпова
В Татарстане 24 мая 2020 года отметят Ураза-байрам
В Чувашии лихач сбил насмерть пенсионерку на "зебре"
В 2020 году из рейсы в Москву из Йошкар-Олы станут ежедневными
За три года в Чувашии отремонтируют 52 спортзала сельских школ
В Марий Эл легковушка сбила пешехода на "зебре", мужчина скончался