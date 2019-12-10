2019-12-10T14:29:55+03:00
Происшествия

В Чувашии лихач сбил насмерть пенсионерку на "зебре"

Наезд произошел в Цивильском районе республики
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
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Смертельный наезд произошел сегодня, 10 декабря, в 7.00 на трассе А-151 Ульяновск-Цивильск в Цивильском районе республики. По предварительным данным, 33-летний водитель иномарки "Chevrolet Klan" пренебрег правилами дорожного движения и не пропустил 72-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу по "зебре".

Легковушка сбила пенсионерку, и она погибла на месте от полученных травм.

Водитель остался на месте. Его личность хорошо знакома сотрудникам Госавтоинспекции Чувашии - он с начала года 22 раза нарушал ПДД. Чаще всего ему выписывали административные протоколы за превышение безопасной скорости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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