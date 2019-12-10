В Чувашии лихач сбил насмерть пенсионерку на "зебре"
Смертельный наезд произошел сегодня, 10 декабря, в 7.00 на трассе А-151 Ульяновск-Цивильск в Цивильском районе республики. По предварительным данным, 33-летний водитель иномарки "Chevrolet Klan" пренебрег правилами дорожного движения и не пропустил 72-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу по "зебре".
Легковушка сбила пенсионерку, и она погибла на месте от полученных травм.
Водитель остался на месте. Его личность хорошо знакома сотрудникам Госавтоинспекции Чувашии - он с начала года 22 раза нарушал ПДД. Чаще всего ему выписывали административные протоколы за превышение безопасной скорости.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»