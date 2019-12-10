СЕГОДНЯ 12:51 2019-12-10T12:51:37+03:00

Со 2 по 8 декабря он выложил 14 постов и 30 «сторис»

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Глава Чувашии Михаил Игнатьев занял 9 место в рейтинге губернаторов, активных в Instagram. Cписок был составлен Федеральным Агентством политических и экономических коммуникаций по итогам прошедшей недели.

Там, со 2 по 8 декабря Игнатьев опубликовал на своей соцстранице 14 постов и 30 «сторис». Прямых эфиров он не вел. Отметим, что на главу Чувашии в Instagram подписано 28 тысяч человек.

«Золото» рейтинга получил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин (17 постов, 72 «сторис»), «серебро» - губернатор Ханты-Мансийского АО – Югра Наталья Комарова (8 постов, 3 прямых эфира, 59 «сторис»), «бронзу» – губернатор Приморского края Олег Кожемяко (8 постов, 2 прямых эфира, 62 «сторис»).

ИСТОЧНИК KP.RU