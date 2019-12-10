11 декабря жители двух районов Казани останутся без света

СЕГОДНЯ 13:19 2019-12-10T13:19:26+03:00

Электричества у ряда казанцев не будет с 8.00 Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

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В среду, 11 ноября, в Казани обесточат ряд домов Кировского и Приволжского районов. Причина этого – плановый ремонт линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

Так, с 8.00 до 17.00 света не будет в частных домах на улице Приволжская – с №127 до №145. А с 8.00 до 18.00 – в домах на улицах: 2-я Бригадная, 2-я Землемерная, Бригадная, Локомотивная, Люблинская, Нижнекамская, Оренбургский проезд, Оренбургский тракт, Техническая.

ИСТОЧНИК KP.RU