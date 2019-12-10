В Нижнекамске открыли бюст Героя Советского Союза Гани Сафиуллина

СЕГОДНЯ 12:29 2019-12-10T12:29:09+03:00

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В Нижнекамске состоялось открытие бюста Героя Советского Союза, военачальника и генерал-лейтенанта Гани Сафиуллина. Он появился у Татарстанского кадетского корпуса, сообщает пресс-служба главы района.

В торжественном мероприятии принял участие военный комиссар республики Сергей Погодин. Он отметил, что Сафиуллин – настоящий герой, память о котором нужно сохранить навечно.

Отметим, что в 1942 году Гани Сафиуллин командовал 38-й стрелковой дивизией, которая отличилась в ходе Сталинградской битвы. Там они захватили в плен более 18 тысяч солдат и офицеров противника, уничтожили 108 танков и более тысячи автомашин, 22 самолета и три бронепоезда.

ИСТОЧНИК KP.RU