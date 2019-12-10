Камерный оркестр La Primavera даст бесплатный мастер класс воспитаннику Кукморской детской музыкальной школы
В среду, 11 декабря, в Казани пройдет бесплатный мастер-класс для воспитанника Кукморской детской музыкальной школы Ильназа Мубаракшина. Мероприятие будет организовано на базе Казанского камерного оркестра La Primavera. Художественный руководитель коллектива Рустема Абязов даст мальчику урок работы солиста с оркестром.
Со слов Абязова, Ильназ – настоящий самородок, каких единицы. Мальчик был обнаружен во время прослушивания детей из Татарстана на право участия в концерте «Звезды из завтра», который состоится 24 января. Вместе с Ильназом были отобраны еще 32 ребенка.
Ильназ станет первым участником такого мастер-класса.
ИСТОЧНИК KP.RU