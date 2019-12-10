С начала 2020 года из Казани можно будет улететь прямым рейсом в Салехард
За билет в одну сторону пассажирам придется отдать как минимум 7090 рублей
Самолеты из Казни будут летать по пятницамФото: Иван ВИСЛОВ
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С 3 января из Казани можно будет улететь прямым рейсом в Салехард. Самолеты будут летать по пятницам. Время посадки в столице Татарстана – 3.50, приземление в точке назначения - 10.00.
Обратный вылет по понедельникам: вылет из Салехарда в 16.40 – посадка в аэропорту Казани в 19:00, сообщает Минтранс республики. За билет в одну сторону пассажирам придется отдать как минимум 7090 рублей.
На маршруте задействуют канадские авиалайнеры 50-местные Бомбардье CRJ-200.
ИСТОЧНИК KP.RU