С начала 2020 года из Казани можно будет улететь прямым рейсом в Салехард

СЕГОДНЯ 11:22 2019-12-10T11:22:17+03:00

Самолеты из Казни будут летать по пятницам Фото: Иван ВИСЛОВ

За билет в одну сторону пассажирам придется отдать как минимум 7090 рублей

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С 3 января из Казани можно будет улететь прямым рейсом в Салехард. Самолеты будут летать по пятницам. Время посадки в столице Татарстана – 3.50, приземление в точке назначения - 10.00.

Обратный вылет по понедельникам: вылет из Салехарда в 16.40 – посадка в аэропорту Казани в 19:00, сообщает Минтранс республики. За билет в одну сторону пассажирам придется отдать как минимум 7090 рублей.

На маршруте задействуют канадские авиалайнеры 50-местные Бомбардье CRJ-200.

ИСТОЧНИК KP.RU