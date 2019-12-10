В Набережных Челнах нашли 11-летнего мальчика, который пропал 4 дня назад
Дмитрий Клепиковский жив
Фото: ПСО ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА"
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Во вторник, 10 декабря, в Набережных Челнах нашли 11-летнего Дмитрия Клепиковского. Мальчик ушел из дома в поселке ЗЯБ еще 6 числа и несколько суток не выходил на связь с родными. Поисками школьника занималась полиция и волонтеры.
Известно, что Дмитрий жив. Где все время поисков находился ребенок, почему он ушел из дома и при каких обстоятельствах был обнаружен волонтерами не сообщается. Однако горожане в соцсетях говорили, что видели похожего мальчика в местных торговых центрах в компании других детей.
ИСТОЧНИК KP.RU