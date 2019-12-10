2019-12-10T10:41:58+03:00
Происшествия

В Марий Эл легковушка врезалась в столб, водителя зажало

Вызволяли мужчину спасатели Марийской аварийно-спасательной службы
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 декабря, во вторник, в 7.12 в Медведевском районе республики. Дежурную группу Марийской аварийно-спасательной службы вызвали для оказания помощи водителю, оказавшемуся зажатым в салоне легковушки.

Приехав на место аварии, спасатели выяснили, что на 19 километре автодороги "Йошкар-Ола-Сернур" 29-летний житель Йошкар-Олы превысил безопасную скорость, не справился с управлением ВАЗ-2112 и врезался в столб. В результате столкновения молодой человек оказался зажат в покорёженном автомобиле.

- Сотрудники МАСС деблокировали водителя автомобиля передали сотрудникам "скорой помощи", - сообщили в пресс-службе МАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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