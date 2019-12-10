В Казани на "зебре" иномарка сбила 13-летнего школьника

СЕГОДНЯ 09:33 2019-12-10T09:33:14+03:00

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Наезд на 13-летнего ребенка произошел 9 декабря, в понедельник, в 18.30 напротив дома № 25а по улице Технической в Приволжском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 28-летний водитель иномарки "Фольксваген Поло" грубо нарушил правила дорожного движения - он не уступил дорогу пешеходу на "зебре". В результате этого правонарушения 13-летний школьник получил травмы головы и ног, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

За прошедшие сутки в городе Казани зарегистрировано 201 ДТП, из них шесть происшествий с пострадавшими – два наезда на пешеходов и четыре столкновения транспортных средств. В результате шесть участников ДТП – два пешехода (в том числе ребенок) и четыре водителя – получили травмы различной степени тяжести

ИСТОЧНИК KP.RU