2019-12-10T09:22:41+03:00
Общество

В Марий Эл установили опасную ёлку

Жители Козьмодемьянска опасаются, что лесная красавица упадет при сильном порыве ветра
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Вот такую ёлку поставили на Центральной площади КозьмодемьянскаВот такую ёлку поставили на Центральной площади КозьмодемьянскаФото: соцсети
Изменить размер текста:

Ближе к празднованию Нового года российские города украшаются новогодней атрибутикой, и высокие ёлки - самые главные деревья в эти дни. Администрация Козьмодемьянска на Центральной площади установила лесную красавицу, на которой позже будут вывешены игрушки и праздничная иллюминация.

Жителей города смутило то. что один бок этой ёлочки пушистый, а второй словно прилизан. Некоторые здраво рассудили, что виной всему может быть просто перевозка дерева к месту установки. Мол, ветки снова распрямятся и она станет полностью пушистой.

Но способ установки вызвал опасения у всех: постамент ёлки придерживают несколько бетонных поребриков. "Дунет сильный ветер, и она упадёт. Ладно, если ночью просто на площадь, а если на прохожих, на детей?" - комментируют они ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане 24 мая отметят Ураза-байрам
В Чувашии лихач сбил насмерть пенсионерку на "зебре"
В 2020 году из рейсы в Москву из Йошкар-Олы станут ежедневными
За три года в Чувашии отремонтируют 52 спортзала сельских школ
В Марий Эл легковушка сбила пешехода на "зебре", мужчина скончался
11 декабря жители двух районов Казани останутся без света
Глава Чувашии Михаил Игнатьев занял 9 место в рейтинге губернаторов, активных в Instagram
В Татарстане во время пожара, спасая свой дом, пострадал мужчина
В Нижнекамске открыли бюст Героя Советского Союза Гани Сафиуллина
Камерный оркестр La Primavera даст бесплатный мастер класс воспитаннику Кукморской детской музыкальной школы
С начала 2020 года из Казани можно будет улететь прямым рейсом в Салехард
ВТБ создает Лайфстайл платформу
В Набережных Челнах нашли 11-летнего мальчика, который пропал 4 дня назад
В Марий Эл легковушка врезалась в столб, водителя зажало
11 декабря Казань услышит уникальные сочинения XVII – XVIII веков
В Казани на "зебре" иномарка сбила 13-летнего школьника
В Марий Эл жителей возмутила новая спортплощадка с ямами и буграми
10 декабря в четырех районах Казани с утра и до вечера не будет света
Экс-заместителя мэра Йошкар-Олы будут судить за ущерб городу на 8 миллионов рублей
С января 2020 года запустят троллейбусы из Чебоксар в Новочебоксарск
Не пускали обратно: жительницу Казани подозревают в смертельном поджоге из-за обиды
12 декабря казанский поселок Борисоглебское на день оставят без воды
ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
"Должник в овечьей шкуре": приставы арестовали шкуры