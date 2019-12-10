В Марий Эл установили опасную ёлку

СЕГОДНЯ 09:22 2019-12-10T09:22:41+03:00

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Ближе к празднованию Нового года российские города украшаются новогодней атрибутикой, и высокие ёлки - самые главные деревья в эти дни. Администрация Козьмодемьянска на Центральной площади установила лесную красавицу, на которой позже будут вывешены игрушки и праздничная иллюминация.

Жителей города смутило то. что один бок этой ёлочки пушистый, а второй словно прилизан. Некоторые здраво рассудили, что виной всему может быть просто перевозка дерева к месту установки. Мол, ветки снова распрямятся и она станет полностью пушистой.

Но способ установки вызвал опасения у всех: постамент ёлки придерживают несколько бетонных поребриков. "Дунет сильный ветер, и она упадёт. Ладно, если ночью просто на площадь, а если на прохожих, на детей?" - комментируют они ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU