2019-12-10T10:01:08+03:00
Общество

В Марий Эл жителей возмутила новая спортплощадка с ямами и буграми

Они считают, что даже прогулка по ней может стать опасной для здоровья
Лика ИСАЕВА
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Вот такую площадку подарили КилемарцамВот такую площадку подарили КилемарцамФото: соцсети
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"Хотели как лучше, а получилось как всегда" - так считают жители поселка городского типа Килемары в Килемарском районе республики. Горькие слова у них вырвались после того, как на улице Садовой появилась новая спортплощадка для жителей.

Но заниматься, и даже ходить по ней можно с большим риском - под специальным покрытием множество бугров и ям. Теперь килемарцы только фотографируют "чудо ландшафтно-спортивного дизайна" и готовы повесть таблички: "Осторожно! Опасно для здоровья".

В министерстве спорта Марий Эл сообщили "Комсомольской Правде Казань", что эта площадка и у них вызвала возмущение: "Подрядчику направлены претензии и работы его будут оплачены только после устранения всех недостатков". В ближайшее время про ситуацию со спортплощадками в республики подробнее расскажет министр спорта Марий Эл Лидия Батюкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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