2019-12-09T19:43:35+03:00
Общество

10 декабря в четырех районах Казани с утра и до вечера не будет света

Отключение связано с плановым ремонтом и техобслуживанием на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олеся ФЕОФИЛОВАФото: Олеся ФЕОФИЛОВА
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Так, в этот вторник с 8.00 до 17.00 в Кировском районе Казани обесточат поселок Старое Аракчино: ул. 2-я Старо-Аракчинская, 2-12а, ул.Старо-Аракчинская, 6-50.

На это же время свет пропадет в домах Московского района: пр.Ибрагимова, 34, ул.Волгоградская, 11-29.

А с 8.00 и до 18.00 электричество отключат в поселке Боисково Приволжского района по улицам: Горийская, Запорожская, Цветочная, Пожарная и Прибрежная.

Также в это время его не будет и в Советском районе в домах по ул.Кабушкина и переулку Экият; по переулку Мизгел в поселке Вишневка; и в домах поселка Вознесенское – по 1-му Ноксинскому переулку, 2-му Ноксинскому переулку, 3-му Ноксинскому переулку, 4-му Ноксинскому переулку, 6-му Ноксинскому переулку, переулку Армут, улицам Батырлык, Дивизионная, Динмухаметова, Дубравная, Загадочному переулку, улицам Заречная, Зарничная, Луговая, Менделеева, Миляшле, Наклонная, Ноксинскому переулку, Ноксинскому спуску, улицам Обновления, Профсоюзная, Радужная, Снайперская, Таныш, Туры, Туманная, Цветочная, Центральная и Яфраклы.

Кроме того, с 9.00 до 18.00 отключение электричества намечено в домах по улицам 1-я Вольская и 2-я Вольская, а также по адресам: ул.Гастелло, 7а, ул.Гвардейская, 16, 16а, 16г (детский сад №305), 20, 22, 24, 26, 28, 30 (детский сад №305), ул.Аделя Кутуя, 3а, 5, 5а, 7, 16.

Причина неудобств в плановом ремонте ЛЭП и оборудования трансформаторных подстанций, а также его техобслуживанием на распределительных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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